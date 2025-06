Maltempo, inizia la conta dei danni

Sono continuati anche ieri i sopralluoghi nelle zone danneggiate dal maltempo che ha colpito anche il comprensorio ceramico reggiano. Molti i problemi segnalati nel comune di Casalgrande dove operatori, tecnici e il sindaco Giuseppe Daviddi hanno visitato le aree coinvolte per mettere in moto la macchina per ripristinare la situazione in tempi il più possibile rapidi. Sono quattro le abitazioni interessate dall’esondazione del Rio Rocca in via Rio Rocca a Veggia. Alcuni lavori nella sezione dell’alveo erano stati compiuti anche a seguito dell’ultima alluvione, ma la "potenza della perturbazione di lunedì ha reso quanto fatto sostanzialmente inutile – dice Daviddi –. A ciò si aggiunge anche un piccolo smottamento che ha ridotto ancora di più quella sezione dell’alveo, provocando la fuoriuscita dell’acqua. E’ già stata individuata la ditta che procederà ad andare a ripristinare completamente la sezione del Rio Rocca. Abbiamo poi vissuto un momento di grande tensione quando il canale di Reggio è esondato nel centro di Veggia. I danni sono stati limitati ad alcune cantine e fango lungo la strada".

Massima attenzione per l’emergenza legata al cedimento della controsoffittatura alla scuola d’infanzia statale ‘I Colori’ di Villalunga. Il sindaco ha ringraziato tecnici, operatori e dirigenti dell’ufficio lavori pubblici per aver rimosso parte del controsoffitto danneggiato e pulito gli ambienti della scuola. Nei prossimi giorni verrà ripristinato l’impianto elettrico danneggiato consentendo poi la piena riapertura della struttura. In via Statale a Sant’Antonino cedimenti contemporanei dei ‘chiusini’ di tenuta del reticolo fognario. E’ stata registrata la caduta di alcune piante cadute. Criticità anche nello scandianese con un intervento coordinato tra amministrazione comunale, gestori delle reti di pubblica utilità, volontariato e forze dell’ordine.

L’episodio più grave si è verificato a San Ruffino: un fulmine ha colpito un trasformatore della rete elettrica e ne è conseguita l’interruzione della fornitura per alcune decine di utenze tra cui la struttura protetta Ausl Villa Valentini. Il gestore ha prontamente installato gruppi elettrogeni ripristinando l’alimentazione già in tarda serata. Allagamenti in alcune porzioni di viabilità comunale: grazie alla rapidità d’intervento del servizio Protezione civile e polizia locale, le strade sono state rapidamente liberate e rese nuovamente percorribili. In vari edifici pubblici infiltrazioni di lieve entità.

Matteo Barca