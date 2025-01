Maltempo, la minaccia del vento. Smog, oggi nuovo bollino rosso

Dopo le giornate quasi primaverili in occasione del Natale e di Capodanno, il maltempo interrompe il trend degli ultimi giorni, con il ponte dell’Epifania che inizia, sicuramente, non nel migliore dei modi. Nel bollettino meteo rilasciato per l’Emilia-Romagna, è stata, infatti, segnalata l’allerta arancione per vento molto forte atteso sui rilievi della regione nella giornata odierna. In particolare, nella prima parte del giorno sono previsti venti di burrasca forte (tra 75 e 88 chilometri orari) provenienti da sud-ovest, con rinforzi o raffiche di intensità superiore sulla fascia appenninica emiliana centrale, dunque nelle montagne della provincia reggiana oltre che parmense e modenese. Inoltre, si legge nel bollettino della Protezione civile, sono previste deboli precipitazioni anche a carattere di rovescio sul settore centro-orientale, dove saranno possibili occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.

I fenomeni sono comunque attesi in attenuazione nelle successive quarantotto ore. Se per i paesi del nostro Crinale vale dunque l’allerta meteo, lo smog invece la fa da padrone in provincia dove scattano da oggi le restrizioni da bollino rosso in tutte le province occidentali della regione, da Piacenza a Modena, includendo quindi anche la nostra città. Dunque, tutta l’Emilia, viene coinvolta dalle misure emergenziali previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria che entrano in vigore da questa mattina; per il territorio modenese, in particolare, l’allerta smog prosegue dal 27 dicembre scorso.

Per la provincia di Ferrara, invece, che era sottoposta alle misure emergenziali come Modena fino a oggi, da domani torna il bollino verde e quindi termina l’allerta. In base a quanto previsto dal piano, i blocchi del traffico vengono estesi anche ai mezzi con motore diesel Euro 5, che si fermano dalle 8.30 alle 18.30 insieme ai veicoli più inquinanti già oggetto delle misure ordinarie. E cioè i diesel fino a Euro 4, i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl-benzina e metano-benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1. In vigore anche il divieto di utilizzare stufe domestiche a biomassa (con certificazione inferiore a 4 stelle) e il divieto di spandimento liquami. Scatta inoltre l’obbligo di mantenere una temperatura massima di 19 gradi in case e luoghi di lavoro.

Cesare Corbelli