Maltempo, problemi con l’illuminazione: "Guasto complesso, risolviamo prima possibile"

Con il maltempo è peggiorata la situazione generale degli impianti di pubblica illuminazione, con il disagio aumentato in diversi Comuni a causa di una serie di avarie tecniche. Anche a Luzzara nei giorni scorsi si sono verificate delle prolungate interruzioni di corrente su diverse strade, in particolare nel popoloso quartiere residenziale di via Panagulis e via Madre Teresa di Calcutta, nei pressi del parco pubblico e della sala polivalente. "Abbiamo già avvisato il nostro referente Sabar – ha comunicato il sindaco Elisabetta Sottili (foto) ai cittadini – che nei giorni scorsi è uscito subito per provare a sistemare l’impianto. La centralina però manifestava dei problema. Sono state eseguite tre prove nella notte togliendo una linea (una via di lampioni) per vedere se almeno una parte reggeva. Si tratta di un guasto complesso. I tecnici, finora impegnati nelle zone alluvionate, hanno garantito la riparazione non appena sarà possibile".