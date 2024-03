Maltempo, resta l’allerta arancione

Resta l’allerta arancione per rischio idraulico in pianura e per rischio idrogeologico in montagna a causa della perturbazione. Le piogge di ieri hanno causato un lieve incremento dei livelli dell’Enza (e degli altri corsi d’acqua reggiani) nei tratti montani: questo ha provocato il rallentamento dell’esaurimento delle varie ondate di piena, in transito nei tratti di collina e pianura. Arpae nelle scorse ore ha comunicato che i livelli idrometrici sono ovunque stazionari, vicino o inferiori alla soglia 2. Oggi le condizioni non dovrebbero essere differenti. In montagna chi è alla guida stia attento: non sono esclusi fenomeni di slittamento di fango e ghiaia sulle strade, e smottamenti. Il personale Aipo e della Bonifica dell’Emilia Centrale prosegue nel monitoraggio, con la Protezione civile.

f. c.