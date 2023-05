Maltempo, salice cade sulla strada

Un grosso salice martedì notte, verso le due, ha parzialmente invaso la carreggiata in via del Collegio a Rubiera. La pianta, di proprietà privata, è finita anche sui cavi elettrici dell’Enel. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia che si è occupata di compiere una prima messa in sicurezza. In via del Collegio si sono anche portati i vigili del fuoco ed è stato necessario allertare l’Enel che ha inviato a Rubiera due operatori.

Il problema è stato risolto verso le 4,40. "Una parte del salice, a causa del vento, ha invaso metà carreggiata e l’albero si è appoggiato sui fili dell’Enel – dice il sindaco Emanuele Cavallaro –. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di emergenza. Ringrazio i vigili del fuoco, l’Enel e la polizia locale che martedì notte sono subito arrivati in via del Collegio. Esprimo inoltre gratitudine a tutti coloro che sono stati attivati per questa allerta meteo".

Fortunatamente il maltempo a Rubiera non ha causato altri danni importanti e la situazione è stata sempre monitorata con grande attenzione durante le forti precipitazioni piovose. "Il meteo ieri è migliorato e il Secchia e il Tresinaro ora non preoccupano più", sottolinea sempre il primo cittadino Cavallaro.

Il sindaco rubierese ieri ha spiegato che la chiusura di Ponte Alto e del Ponte dell’Uccellino a Modena "hanno provocato intensificazione del traffico sul ponte del Secchia di Rubiera. I treni in transito a Rubiera provenienti dalla Romagna, dove la linea è stata chiusa, hanno subito ritardi e sostituzioni".

Matteo Barca