Maltempo, Unindustria in pressing: "La Bonifica fornisca i dati sulla diga"

"Istituzioni e politica prendano rapidamente le decisioni necessarie a garantire la salvaguardia del territorio, la sicurezza dei cittadini e delle attività economiche attraverso progetti infrastrutturali importanti come la diga di Vetto".

Unindustria Reggio Emilia lancia l’appello alla luce degli ultimi eventi meteorologici che hanno riguardato soprattutto il fiume Enza che ha superato nei giorni scorsi la soglia rossa, creando un allarme poi fortunatamente rientrato. "Ci riferiamo - continua Assoindustria - alla nuova governance del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. Confidiamo che i nuovi vertici del Consorzio, che presto si insedieranno, sapranno gestire al meglio e in tempi rapidi le fasi che riguardano l’assegnazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, l’individuazione della localizzazione dell’invaso sull’Enza, la sua dimensione e i relativi costi. Questi dati, contestualizzati ad oggi, da quanto sappiamo, non sono stati ancora prodotti, ma sono fondamentali per garantire un confronto trasparente e per permettere ai decisori di fondare le proprie scelte su basi certe". Infine gli industriali ribadiscono: "In coerenza con quanto avevamo già sostenuto, ribadiamo che l’investimento infrastrutturale dovrà soddisfare dei fabbisogni plurimi per il territorio: non solo di sicurezza del territorio, con la garanzia di 30 milioni di metri cubi per la laminazione delle piene per scongiurare le alluvioni, ma anche funzionale ad un uso irriguo e agricolo, potabile, industriale e agroalimentare, per la ricarica delle falde acquifere, per la produzione di energia idroelettrica e il rilancio del turismo. Per queste ragioni il dimensionamento del bacino non può essere inferiore ai cento milioni di metri cubi. Ma senza un’analisi dettagliata di esperti e dati certi non è possibile aprire un confronto concreto. Non attendiamo il momento di tracciare ancora una volta tragici bilanci: è necessario decidere e agire, per il nostro territorio e il benessere delle nostre comunità".

Per l’Emilia-Romagna intanto è stata emessa una nuova allerta in vista dei temporali previsti per le prime ore di oggi. Bollino arancione per vaste aree della regione, in particolare in Appennino, dalla montagna Piacentina e parmense fino alla Romagna, passando per i colli bolognesi. Si alza il livello di attenzione anche in alcune aree della pianura: l’allerta arancione riguarda in questo caso la bassa modenese e la bassa reggiana fino al Po. Criticità idrauliche potrebbero interessare anche la pianure piacentina, parmense, bolognese, ferrarese e la costa romagnola, per le quali è stata diramata un’allerta gialla.