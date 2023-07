Maltempo, vigili del fuoco al lavoro

Oltre alla serata di lunedì, anche ieri notte, fino alla tarda mattinata, sono proseguiti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella Bassa, per rimuovere rami e alberi pericolanti dopo il forte vento del temporale dell’altro pomeriggio. Si contano quasi trenta interventi dei vigili del fuoco reggiani per mettere in sicurezza aree con alberi pericolanti o caduti. Alla periferia sud di Correggio, a Budrio, sulla strada per Reggio, una grossa pianta ha ceduto al forte vento bloccando la carreggiata. Altri interventi delle squadre del 115, in particolare del distaccamento di Guastalla, si sono registrati pure tra Reggiolo, Novellara e Campagnola, per cadute di alberi e per allagamenti di strade. Nell’area della polisportiva di Pieve di Guastalla la caduta di un albero ha danneggiato un palo dell’illuminazione.