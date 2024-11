Maltratta il fratello invalido: arrestato

Avrebbe approfittato per anni dei problemi psicologici e fisici del fratello, il quale sarebbe stato sottoposto a violenze di ogni tipo, costretto a subire in silenzio una situazione da incubo. Alla fine, forse anche consigliato da qualche amico al quale era stato confidato il disagio vissuto tra le pareti domestiche, la vittima ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della caserma di Reggiolo, con le indagini che hanno portato alla segnalazione alla magistratura di un uomo di 68 anni, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La Procura della Repubblica reggiana ha richiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione della misura dell’allontanamento della casa familiare con il divieto di avvicinamento al fratello, con l’aggiunta della applicazione del braccialetto elettronico. L’indagato ha però rifiutato l’uso del braccialetto e, non disponendo di un domicilio per gli arresti domiciliari, l’autorità giudiziaria ha disposto il suo arresto, con trasferimento in carcere.

Secondo le indagini, il 68enne avrebbe maltrattato il fratello, provocandogli sofferenza e paura, utilizzando anche la violenza fisica. Sarebbe arrivato pure a sottrargli denaro, costringendolo a consegnare la sua spesa, di cui spesso neppure poteva usufruire. Perfino la vendita di indumenti del fratello, costretto a sua a volta a elemosinare vestiti ad amici. In un caso sarebbe stato costretto a restare fuori casa per tre notti, rientrando solo dopo aver supplicato il fratello di accoglierlo in casa.

Antonio Lecci