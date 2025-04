"Maltratta il padre": per 24enne scatta il divieto di avvicinamento

Da mesi, anche a causa degli effetti di abuso di alcol e assunzione di droghe, maltrattava il padre con richieste continue di denaro, minacce di morte, vessazioni psicologiche e fisiche.

Ora, di fronte all’esito delle indagini dei carabinieri di San Martino in Rio, seguite alle denunce presentate in caserma, per il giovane figlio, di 24 anni, è scattato il divieto di avvicinamento al padre, dal quale deve restare distante almeno un chilometro e mezzo, senza poter comunicare con lui con ogni mezzo. Questo provvedimento si aggiunge alla denuncia già inoltrata a carico del giovane alla magistratura.

Il 24enne, sempre secondo l’accusa, da mesi maltrattava il genitore. In un caso, tra le pareti domestiche, lo aveva minacciato col coltello per avere l’auto, per poi afferrarlo al collo, togliendoli il telefonino per evitare che potesse filmare la scena di violenza. La vittima, in quella occasione, aveva riportato lesioni guaribili in quasi due settimane. Nei giorni scorsi alla denuncia si è aggiunto il provvedimento di allontanamento, ora eseguito dai carabinieri.

Ieri il 24enne si è sottoposto all’interrogatorio di garanzia per i maltrattamenti davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat, negando gli addebiti. La difesa, affidata all’avvocato Carmine Migale, dichiara: "Valuteremo se chiedere al giudice di alleggerire la misura cautelare".