Maltratta la compagna: 52enne in carcere

Da giugno 2020 ad aprile 2022, a Castelfranco Emilia e a Sant’Agata Bolognese, un uomo residente a Rubiera si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali alla sua compagna. Tra offese e continue vessazioni fisiche e psicologiche, dettate dall’ossessiva gelosia dell’uomo. In un episodio, nel febbraio 2021, dopo l’ennesima scenata, la donna è stata insultata, chiusa in casa e privata del telefono. Poi, ha fatto denuncia ai Carabinieri allertando la Procura di Modena. Con sentenza il 13 settembre 2024 della Corte d’Appello di Bologna, dopo quella del 3 ottobre 2023 del Tribunale di Modena, divenuta definitiva il 12 gennaio 2025, l’uomo è stato quindi condannato, per maltrattamenti in famiglia, a tre anni di reclusione ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. A carico dell’uomo, un 52enne, l’ordine di carcerazione è stato trasmesso ai Carabinieri della stazione di Rubiera ed eseguito in questi giorni.

I fatti risalgono al periodo che va dal giugno 2020 fino all’aprile 2022, tra il Modenese e il Bolognese; l’uomo al momento risiedeva nel Reggiano. La donna, secondo quanto ricostruito dall’indagine, non poteva più uscire di casa da sola. In un’occasione, risalente al febbraio 2021, dopo una scenata di gelosia, l’uomo la riempiva di insulti per poi prenderla a schiaffi rinchiudendola in casa, impedendole di uscire e privandola anche del telefono cellulare. Episodio culime, che avrebbe spinto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’iter processuale si è concluso con la sentenza emessa in data 13 settembre 2024 dalla Corte d’Appello di Bologna: l’uomo è stato condannato per maltrattamenti in famiglia, a 3 anni di reclusione ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. La sentenza, divenuta definitiva, ha visto l’ufficio esecuzioni penali della procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna emettere a carico del 52enne l’ordine di carcerazione che è stato trasmesso ai carabinieri della stazione di Rubiera, luogo in cui l’uomo risiede, per l’esecuzione. L’altro pomeriggio i militari lo hanno arrestato e dopo le formalità di rito lo hanno condotto in carcere per l’espiazione della pena.