Maltratta la compagna: condannato

Il vicino di casa sentì che la donna implorava il suo compagno di non picchiarla. Lui intanto le strinse le mani intorno al collo, e ribattè: "Si prega in chiesa, questo è l’inferno". L’uomo, oggi 39enne, era già stato condannato, con sentenza irrevocabile, per lesioni e violenza privata verso un’altra ex. Poi è finito a processo anche per le presunte aggressioni nei confronti di una seconda donna, una 48enne, con la quale ha convissuto nel 2022 prima in un paese della Bassa, poi in Campania. Il collegio dei giudici, presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, ieri lo ha condannato a 4 anni, incluso lo sconto di un terzo per il rito abbreviato, accogliendo la richiesta del pm Giulia Galfano.

Era stato arrestato in gennaio in Campania e sottoposto alla custodia nel carcere di Poggioreale per maltrattamenti aggravati dall’averli commessi in un caso davanti alla figlia minorenne di lui, che accorse in difesa della donna. Dal fascicolo d’inchiesta del pm Valentina Salvi emergevano aggressioni pesanti alla 48enne. Sarebbe stata afferrata per i capelli e i polsi e sbattuta con la testa contro il muro. Colpita alle caviglie con scarponi dalle punte di ferro. Bloccata con le braccia, fatta cadere a terra, premuta con le ginocchia sullo sterno, e anche con un bastone su cui lui saliva sopra, fino a farle perdere i sensi: "Hai capito perché non devi mentirmi? - le diceva -. L’hai voluto tu".

I vicini avevano chiamato i carabinieri sentendo le urla: al loro arrivo, nell’ottobre 2022, lui si era mostrato aggressivo, ed era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e scarcerato poco dopo. Intanto lei aveva denunciato i maltrattamenti ed era stata collocata in albergo, periodo in cui lui le ha chiesto di tornare con lei. La donna accettò sperando in un cambiamento, ma nulla poi sarebbe cambiato: "Lui ha continuato la sua condotta violenta, non prima di averla indotta a rimettere la querela". E lei nel gennaio 2023 lei si è trovata costretta a sporgerne un’altra, "dove racconta episodi analoghi ai precedenti".

Undici mesi di inferno, per buona parte nella Bassa. La difesa, affidata all’avvocato Giancarlo Tunno, ha chiesto l’assoluzione o il minimo della pena, rimarcando il corretto comportamento processuale dell’imputato. Il collegio ha deciso anche un risarcimento di 20mila euro alla donna, assistita dall’avvocato Domenica Rosella, che sta cercando di guarire dal passato seguendo cure all’Ausl e terapie al centro antiviolenza in Campania.

Alessandra Codeluppi