Maltratta la madre, andrà ai domiciliari lontano dalla donna

Ha parlato di tensioni con la madre. Lui, con divieto di tenere armi, ha giustificato il possesso di 22 coltelli dicendo che erano una vecchia collezione. Lo ha detto davanti al gip Dario De Luca il 44enne arrestato domenica per maltrattamenti alla madre. Da quanto emerso, da tempo avrebbe vessato la mamma chiedendole soldi, insultandola e anche minacciandola con un coltello. Ieri il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, l’avvocato difensore Costantino Diana (studio Cataliotti) i domiciliari. Il giudice ha confermato il carcere, in attesa di sistemazione ai domiciliari lontano dalla madre.