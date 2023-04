Maltratta la mamma e la minaccia col coltello

di Francesca Chilloni

Maltratta, insulta pesantemente e minaccia la madre con un coltello per farsi dare soldi, 44enne arrestato dai carabinieri dopo l’ennesima sfuriata violenta contro l’anziana. Il figlio è un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno a Quattro Castella, che ora deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e inosservanza della misura di prevenzione disposta dall’Autorità giudiziaria di detenere delle armi. L’uomo, infatti, custodiva nella propria camera ben 22 coltelli (foto) di vari modelli (a serramanico, stiletto, pattade sarde e machete), ed è proprio uno di questi che ha mostrato alla poveretta, che ormai vive da tempo nel terrore.

I due convivono in un appartamento a Quattro Castella, e lei era talmente spaventata dagli scoppi di ira del figlio che aveva messo nella propria auto una valigia con vestiti e qualche effetto personale, pronta per assicurarsi la fuga nel caso lui fosse diventato davvero pericoloso. Un carattere ossessivo, quello dell’uomo, che univa a richieste continue di denaro.

La circostanza che l’anziana temeva si è verificata nel pomeriggio di domenica, quando la vittima ha telefonato al figlio che, fuori di sé, l’ha insultata, urlando come un pazzo e minacciando di distruggere casa. La donna allora ha chiamato il 112, con l’operatore della centrale operativa dell’Arma che ha subito mandato nell’abitazione che l’uomo divide con la madre sia i militari di Quattro Castella che quelli di Montecchio in supporto.

All’arrivo i carabinieri hanno trovato l’anziana terrorizzata, che ha riferito delle continue minacce, ingiurie e violenze. Durante il sopralluogo, i militari sono entrati nella camera da letto del 44enne per calmarlo, e hanno scoperto la sua collezione di armi bianche, sparse in più posti della stanza: con uno nei giorni precedenti aveva minacciato la mamma.

Per l’estrema pericolosità della situazione e per la violazione del provvedimento di non detenzione di armi emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, i militari hanno arrestato il figlio. L’uomo ora si trova in carcere, a disposizione della Procura. I coltelli sono stati sequestrati.