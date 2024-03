Maltratta la moglie, disposto il braccialetto

Disposta la misura del braccialetto elettronico per un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della moglie.

I carabinieri di Toano, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip di Modena, su richiesta della Procura, nei confronti di un uomo che da ben quattro anni aveva trasformato la vita della consorte in un vero incubo.

Nello specifico, a tutela della donna, il giudice ha disposto nei confronti dell’indagato l’allontanamento dalla casa familiare e l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno cinquecento metri dalla stessa bitazione.

L’uomo, ovviamente non potrà comunicare con qualsiasi mezzo con la persona offesa e con i familiari della donna. Proprio per questo è stata disposta, come si diceva, la misura del braccialetto elettronico.

Le indagini hanno avuto origine dalle dichiarazioni rese dalla donna – esausta dopo anni di afflizioni – che hanno trovato riscontro nelle indagini condotte con la massima urgenza dai carabinieri della stazione di Toano.