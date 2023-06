Maltratta l’ex moglie: 4 anni e 6 mesi

di Alessandra Codeluppi

Una donna pakistana di 34 anni denuncia il marito per le vessazioni che lui le avrebbe inflitto e si costituisce parte civile nel processo. In questa battaglia, ha trovato un appoggio nella famiglia di lui: il cognato, quando è venuto a sapere che lei era in difficoltà, si è offerto di ospitarla in casa con i tre figli e si è schierato dalla sua parte contro il proprio fratello. Stavolta, a differenza della triste vicenda della 18enne Saman Abbas, il muro di omertà in famiglia si è sgretolato. Ieri, all’esito del dibattimento davanti alla Corte presieduta da Cristina Beretti (a latere Silvia Semprini e Giovanni Ghini), l’imputato, un 45enne, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti all’ex coniuge. Ed è stato assolto, "perché il fatto non sussiste", da un’accusa di violenza sessuale. Secondo il pm Maria Rita Pantani, entrambi i reati era provati: ha chiesto una pena di 6 anni e 10 mesi. L’uomo, operaio, avrebbe sottoposto la donna, dal 2012 al novembre 2021, a molteplici azioni aggressive:insulti e botte, anche due volte alla settimana, pure quando lei era incinta.

L’imputato avrebbe anche lasciato scadere apposta i documenti della moglie per limitare la sua libertà di espatrio e le avrebbe tolto il telefono. Ieri è stato sentito il fratello dell’imputato in aula, un 42enne di Mogliano (Macerata). Ha parlato a margine del processo, coi giornalisti: "Si parla delle donne morte come Saman in tv, ma a volte sono lo Stato e i cittadini italiani che non le aiutano. Il padre di mia cognata mi telefonò dal Pakistan per dirmi che lei aveva problemi. L’anno scorso ho chiesto al mio padrone di casa di poter ospitare lei e i tre bambini, per un breve periodo: ma lui ha detto no perché non voleva più di sette inquilini. Ho anche interpellato il sindaco del mio paese, ma non mi ha risposto", sostiene.

La donna aveva riferito di essere stata al centro di un matrimonio combinato con il 45enne, legato a lei da parentela. Ha preso contatto coi servizi sociali di Cadelbosco e il centro antiviolenza ‘Casa delle donne’, lasciando il tetto coniugale nel novembre 2021 per poi denunciare il marito. Il pm Pantani ha elogiato il fratello dell’imputato: "Anche in questura lui ha scelto di stare dalla parte delle donne, sostenendo che la sua cultura dice altro".

In aula l’imputato ha ammesso la responsabilità solo per due i episodi e facendo un paragone sproporzionato: "Avevo problemi di alcol. Così come voi, giudici, avete sbagliato a scrivere la mia data di nascita, pure io ho sbagliato con mia moglie". L’avvocato difensore Maurizio Attolini ha chiesto l’assoluzione o il minimo della pena per i maltrattamenti: "Non ci sono prove sufficienti a sostegno dei reati. Valuteremo il ricorso in Appello". La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Federica Riccò: "La mia assistita ha avuto molto coraggio, così come il cognato".