Maltratta per anni la sua compagna. Uomo di 42 anni finisce in carcere

Dal giugno 2018 fino al gennaio 2022, complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche e la dipendenza da droga, si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della sua compagna.

Un uomo di 42 anni, di origine campana, quasi quotidianamente vessava la donna, aggredendola con calci e pugni o lanciandole contro oggetti, chiedendole insistemente denaro per acquistare sostanze stupefacenti o alcol. A gennaio 2022, le ha preso la testa con le mani in maniera molto violenta, stringendola forte, per poi afferrarla per il collo, strapparle i capelli e darle un pugno sulla testa e uno sul naso, chiudendola in casa.

La vittima è però riuscita a registrare con il suo cellulare l’aggressione subita, poi ha formalizzato la denuncia presso i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza, che hanno seguito le indagini. I militari hanno quindi denunciato l’uomo alla Procura reggiana, per i gravi maltrattamenti familiari compiuti.

Ha avuto dunque inizio l’iter processuale al termine del quale, con sentenza emessa in data 26 giugno 2024 dal Tribunale di Reggio Emilia divenuta definitiva il 25 novembre 2024, l’uomo veniva condannato per maltrattamenti in famiglia a 3 anni e 1 mese di reclusione.

La sentenza, divenuta definitiva ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia emettere a carico del 42enne l’ordine di carcerazione che è stato trasmesso ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, luogo in cui l’uomo di 42 anni risiede, per dare il via all’esecuzione della condanna. Nel pomeriggio di ieri i militari ricevuto il provvedimento hanno raggiunto l’uomo, lo hanno arrestato e dopo le formalità di rito lo hanno condotto in carcere per l’espiazione della pena.