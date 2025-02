Maltrattamenti a Guastalla, 50enne denunciato e allontanato da casa

Guastalla (Reggio Emilia), 25 febbraio 2025 - In preda agli effetti di abuso di alcolici, avrebbe maltrattato la moglie, con offese ingiurie, aggressioni fisiche, talvolta pure in presenza del figlio minorenne. Nei guai un uomo cinquantenne, che già dal 2023 avrebbe continuato con questo suo atteggiamento violento e minaccioso. I carabinieri di Guastalla, che hanno indagato sulla vicenda, alla fine hanno portato l’autorità giudiziaria alla denuncia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ma non solo. Il giudice ha condiviso le tesi della magistratura, applicando pure la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. È stato imposto un assoluto divieto di accesso alla casa per qualsiasi motivo. Inoltre, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie, con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla sua abitazione e dai luoghi da lei frequentati. L’uomo non potrà comunicare in alcun modo con la donna, con la verifica della situazione attraverso il braccialetto elettronico. In un caso avrebbe afferrato la moglie al collo, fino al grave più recente episodio di violenza, con il lancio di secchio con la scopa, colpendo la donna al volto. Ora dovrà restare lontano dalla vittima e dal figlio minorenne.