Maltrattamenti a moglie e figlia. Sentenza definitiva, va in cella

Condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, ora che la sentenza è diventata definitiva, un uomo di 46 anni è stato colpito da ordine di carcerazione per essere portato in cella per espiare una pena di due anni e mezzo di reclusione. I fatti erano avvenuti cinque anni fa a Suzzara di Mantova, dove l’uomo ha vissuto in passato. Nel dicembre 2023 il tribunale di Mantova lo ha condannato, con la Corte d’appello bresciana che ha poi dichiarato inammissibile l’appello, rendendo definita la sentenza. E ora l’ufficio esecuzioni penali ha emesso l’ordine di carcerazione, eseguito dai carabinieri di Guastalla, la cittadina dove nel frattempo l’uomo si è trasferito. I reati contestati erano avvenuti ai danni della moglie e della figlia dell’uomo. Reati che sarebbero proseguiti anche dopo il trasferimento nel Reggiano, tanto che nel 2023 era stato emesso a carico dell’uomo un divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia. Tra le accuse, anche l’aver costretto la figlia di 11 anni a prendersi cura dei fratellini, cambiare i pannolini e a sbrigare faccende domestiche. E quando non soddisfatto si sarebbe lasciato andare ad atteggiamenti violenti.