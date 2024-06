Maltrattamenti a Novellara, denunciato e allontanato da casa

Novellara (Reggio Emilia), 25 giugno 2024 - Sotto effetto di droga e alcolici avrebbe maltrattato per anni la moglie 35enne, che alla fine ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della caserma di Novellara, con le indagini che hanno portato alla denuncia dell’uomo per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di figli minori e da violenza sessuale. Ma non solo. L’autorità giudiziaria ha disposto pure l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima ad almeno un chilometro, divieto di comunicare con lei in ogni modo, oltre all’utilizzo del braccialetto elettronico. Pare che dal 2018 i maltrattamenti fossero in atto, tra violenza fisica, psicologica, ingiurie, minacce. “Non sei una brava madre”, “Non sai far nulla”, “Donnaccia”, alcune delle frasi ricorrenti. E poi schiaffi, spintoni, disinteresse verso i bisogni familiari. Inoltre, approfittando dello stato di soggezione psicologica, la donna sarebbe stata costretta a subire atti sessuali a lei sgraditi. Le indagini hanno fatto emergere un quadro devastante della situazione, arrivando alla denuncia e agli altri provvedimenti cautelari a carico dell’uomo.