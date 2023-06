Maltrattamenti a Reggio Emilia, 70enne allontanato dalla moglie

Reggio Emilia, 14 giugno 2023 – Da oltre dieci anni era costretta a subire minacce e maltrattamenti violenti dal marito, anche davanti ai nipoti minorenni. Protagonista della vicenda un uomo settantenne residente nel Reggiano, finito nel mirino delle indagini dei carabinieri di San Polo d’Enza, arrivando alla denuncia del sospettato per maltrattamenti in famiglia aggravati. La Procura reggiana, condividendo i risultati degli accertamenti, ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Reggio la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendo al marito di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, con l’aggiunta del divieto di comunicare con lei con qualunque mezzo. Era dal 2002 che vessazioni morali e fisiche si ripetevano periodicamente, fino ad appropriarsi del denaro della moglie, minacciando di distruggere l’abitazione e di farla finire per strada. In un caso l’avrebbe spinta con forza, con schiaffi e pugni, per evitarle di allontanarsi. E’ poi scattata la denuncia con relative indagini, che ora hanno portato al provvedimento di allontanamento a carico dell’uomo. Ancor peggio è andata a un campano di 39 anni, residente nella Bassa Reggiana, accusato di persecuzioni nei confronti della ex fidanzata, non accettando la nuova relazione della donna. La Procura ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del presunto stalker, costretto a restare tra le pareti domestiche, fino ad eventuali nuove disposizioni dell’autorità giudiziaria.