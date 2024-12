Maltrattamenti al fratello disabile

Dopo essere stato denunciato per maltrattamenti al fratello, con gravi disabilità, un uomo di 68 anni, residente a Reggiolo, si è rifiutato di utilizzare il braccialetto elettronico per garantire un controllo sul divieto imposto dal giudice di avvicinarsi al parente, dovendovi restare lontano almeno un chilometro. Per questo, all’inizio di novembre, il 68enne era stato arrestato. La settimana successiva è tornato in libertà, ma con divieto di dimora a Reggiolo e presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per la firma di presenza. Ma risulta che pochi giorni dopo l’uomo abbia violato queste disposizioni, recandosi nei pressi dell’abitazione del fratello. Episodio che è stato scoperto dai carabinieri e subito segnalato all’autorità giudiziaria.

Per questo motivo dal tribunale di Reggio è scattato un inasprimento della misura cautelare, che ora è quella dell’obbligo di dimora a Reggio Emilia, con divieto di allontanarsi senza una specifica autorizzazione. Si tratta di una vicenda di cui le cronache si sono già occupate, con il 68enne accusato di aver sottoposto il fratello disabile a maltrattamenti fisici e psicologici, che sarebbero durati per anni, sopportati in silenzio dalla vittima. Fino a quando, ormai stanco, la parte lesa ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della caserma del paese. Ne è scaturita una denuncia per percosse, minacce di morte, appropriazione di denaro e beni personali della vittima, fino all’impedimento di accesso a casa a persone non gradite all’indagato.

Antonio Lecci