Maltrattamenti alla figlia minorenne. Madre assolta in Appello

Una coppia di genitori è finita a processo con l’accusa di aver vessato la figlia minorenne, che da loro era stata allontanata per 14 mesi. Dall’accusa di maltrattamenti era stato assolto il padre, mentre per la madre era stata riqualificata in abuso dei mezzi di correzione con condanna a 8 mesi in abbreviato nel marzo 2022. Per la donna il verdetto è stato ribaltato in Appello: la Corte ha emesso mercoledì l’assoluzione anche per lei, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Pina Di Credico (foto).

Dolore e una lunga attesa si sono mescolati in questa vicenda, avvenuta dal 2019 nel distretto ceramico e che vede protagonisti un padre e una madre, entrambi di origine marocchina, integrati nel contesto sociale come fu poi riferito anche da una pediatra. La bambina, con problemi neuropsichiatrici, allora di 9 anni, ebbe uno scontro con un coetaneo a scuola. La maestra le alzò la maglietta e notò lividi: lei prima disse di essere caduta in bici, poi che la madre l’aveva picchiata. La preside convocò gli assistenti sociali e la piccola fu portata all’ospedale e sottoposta a una visita medico-legale.

"Dopo un paio di mesi - racconta Di Credico - la madre non la vide scendere dal pulmino dopo la scuola. Fu disposto l’allontanamento senza dire nulla". Nel primo incidente probatorio, la minore disse che l’aveva picchiata anche il padre, che fu a sua volta imputato. Nel secondo, chiesto dalla difesa, la bambina ritrattò: "Disse che era caduta e che furono i servizi sociali a consigliarle quella versione dato che c’era già una famiglia affidataria pronta". Il gup dispose una perizia medico-legale: "I lividi non erano compatibili con cinghiate".

L’avvocato Di Credico esprime "soddisfazione": "Ripenso all’angoscia della madre che aspettò invano dopo la scuola la figlia che fu allontanata per 14 mesi. È stato un caso che mi ha coinvolta molto anche sul piano emotivo".

Alessandra Codeluppi