Maltrattamenti alla figlia minorenne a Val d'Enza: assolti entrambi i genitori

Marito e moglie, residenti in Val d’Enza, erano finiti a processo per maltrattamenti verso i due figli minorenni, durati dal 2008 al 2017, vicenda collegata anche all’inchiesta sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano: un incubo che ieri si è dissolto in tribunale con la loro assoluzione. Da quella famiglia di origine indiana era stato deciso l’allontanamento della figlia, con decreto del tribunale dei Minori datato 9 marzo 2017. Il processo è culminato ieri nella sentenza emessa dal giudice Giovanni Ghini. Il padre, 50 anni, e la madre, di 45 - difesi dagli avvocati Mario Di Frenna e Lucia Larocca - sono stati assolti dai maltrattamenti. La figlia, ascoltata ieri, tornata a vivere coi genitori, ha riferito di aver ingigantito alcuni episodi. Secondo la tesi investigativa, a lei sarebbe stato imposto di cucinare pietanze indiane e di fare lavori domestici trascurando i compiti. Entrambi dovevano rispondere di aver picchiato i figli, il padre anche usando la scopa. A causa di quello che era stato individuato come "clima di stabile sofferenza e paura", la figlia fu collocata altrove, scatenando il padre: davanti all’assistente sociale Francesco Monopoli (imputato di ‘Angeli e demoni’, qui parte offesa) avrebbe mimato il taglio della gola. Poi, il 22 marzo 2017, a Gattatico, davanti alla struttura ‘Apperò’, aveva preannunciato che avrebbe fatto "casino". Due giorni dopo si presentò alla sede dei servizi sociali di Bibbiano, minacciando di cospargersi di benzina per incendiare l’intera struttura. L’allora responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, imputata in ‘Angeli e demoni’, avrebbe chiesto di arrestarlo alla polizia locale, che si rifiutò come testimoniato dagli agenti nel processo sugli affidi. Per l’episodio nella sede dei servizi il padre, accusato di violenza e minacce a pubblico ufficiale, è stato condannato a 4 mesi con pena sospesa.

Alessandra Codeluppi