Maltrattamenti alla madre: condannato

Lui, un 45enne condannato per stalking verso due ex compagne, non ha risparmiato vessazioni neppure alla madre. Arrivò al punto di minacciarla con un coltello, il primo aprile 2023: "Meglio che lo poso, altrimenti te lo ficco in gola". Una condotta scatenata dal fatto che lei disse no alla sua richiesta di un nuovo cellulare. Il giorno dopo lui la chiamò minacciandola di distruggere tutta la casa, accusandola di dare "la roba mia ai carabinieri". Nonostante fosse sottoposto alla sorveglianza speciale, a casa sua furono trovati 23 coltelli, tra cui uno a ‘farfalla’. In passato, mentre era in carcere, insultava la madre ritenendola alleata della sua ex, minacciandola per la sua testimonianza contro di lui. Poi, tornato a casa, ha continuato: "Ti ammazzo, tu sei in combutta coi carabinieri". E le chiedeva soldi in modo pretestuoso. L’uomo è stato condannato ieri dal gup Silvia Guareschi a 1 anno e 10 mesi, con rito abbreviato per maltrattamenti alla madre, avvenuti nei primi tre mesi dell’anno scorso: una pena che include la messa in continuazione con una condanna per stalking ai danni di una ex, e che tiene conto del fatto che a lui è stata diagnosticata la seminfermità mentale. A causa del disturbo ossessivo-paranoico, il processo era stato sospeso per un anno. Il pubblico ministero Giulia Galfano aveva chiesto 4 anni e 8 mesi, mentre l’avvocato difensore Costantino Diana ha domandato una sentenza che tenesse conto soprattutto dei suoi problemi psichiatrici.

