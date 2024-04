Maltrattamenti alla madre. Il giovane va a processo

È stato deciso il rinvio a giudizio per un uomo do 26 anni, residente a Novellara ma domiciliato a Campagnola, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della madre, che a lungo sarebbe stata costretta a una vita difficile tra le pareti domestiche, sottoposta a costanti vessazioni, offese e ingiurie, con frasi terribili e minacciose: "Sei una poco di buono", "Ti metto le mani addosso", "Devi stare attenta", oltre ad augurarle di morire prima di lui.

Avrebbe inoltre maltrattato i suoi animali domestici, costringendola a vivere in un costante stato di paura per la sua sicurezza e incolumità.

Episodi accaduti tra il maggio 2022 e il 27 giugno dello scorso anno, quando era stata eseguita una misura cautelare del giudice, che ha obbligato l’indagato a restare a distanza dalla madre.

Inoltre, nel giugno 2018, l’uomo avrebbe offeso pesantemente la madre, per poi colpirla con un pugno al volto, afferrandola con forza al braccio sinistro, provocandole un trauma cranico, escoriazioni al naso, contusioni al braccio.

L’uomo, come deciso dal giudice per le udienze preliminari Silvia Guareschi, dovrà affrontare il processo, con la prima udienza fissata per metà luglio.

È difeso dall’avvocato Sergio Barbieri.

Mentre la madre, parte lesa, in questo procedimento è assistita dall’avvocato Costantino Diana. A lungo erano durati i comportamenti minacciosi del figlio.

Situazione che, proprio per il bene della madre verso il giovane, era stata sopportata, sempre sperando che potesse tornare la normalità e un clima sereno tra le pareti domestiche.

Situazione che invece non era cambiata nel tempo, restando il potenziale rischio per la sicurezza della donna, soprattutto di fronte alle minacce a lei rivolte in modo chiaro.

Alla fine, non potendo più sopportare quella "routine" diventata un vero e proprio "incubo", la donna ha deciso di denunciare i fatti con una formale deposizione alla caserma dei carabinieri. Sono state avviate le indagini che hanno portato alla segnalazione dell’uomo alla magistratura per maltrattamenti e lesioni personali, con l’aggiunta dell’ordinanza da "codice rosso", che prevede il divieto di avvicinamento alla madre, oltre al divieto di comunicare con lei con ogni mezzo.

