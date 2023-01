Maltrattamenti all’ospizio, si riascolta il perito

Prima udienza della nuova fase del processo per presunti maltrattamenti alla casa di riposo comunale di via Mandriolo a Correggio, gestita da Coopselios. Ieri mattina, in tribunale a Reggio, si è insediato il nuovo giudice, la dottoressa Francesca Piergallini, al quale è stato affidato il procedimento che riguarda fatti che sarebbero avvenuti alla casa protetta per anziani tra l’ottobre del 2016 e marzo 2018, in particolare con percosse a un anziano e allontanamento dal campanello per evitare che potesse chiedere aiuto, fino a ore di "abbandono" nel suo letto.

Dei numerosi imputati iniziali, ne sono rimasti sei a processo, per reati che vanno dai maltrattamenti alla violenza privata. Ieri mattina si sono svolte le formalità per l’apertura del dibattimento col nuovo giudice, dando il consenso alla lettura e all’acquisizione degli atti e delle prove già assunti. Il pm Maria Rita Pantani ha chiesto di risentire due testimoni, i figli della parte lesa, ma gli avvocati delle difese si sono opposti, non essendo indicate le ragioni di questa richiesta. Il giudice ha accolto la tesi difensiva e ha respinto la richiesta del pubblico ministero.

Accolta invece la richiesta di risentire il perito che si era occupato delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, di fronte ad alcune discordanze nei testi di alcune dichiarazioni riportate agli atti del processo. Alla prossima udienza, fissata per il 10 febbraio, sarà dunque convocato il perito addetto alle trascrizioni per risolvere ogni dubbio. Poi il processo riprenderà con un calendario di udienze da fissare, necessario per ascoltare i numerosi testimoni indicati dalle difese, affidate agli avvocati Angela Zannini, Pina di Credico, Nicola Tria, Antonio Sarzi Amadè, Cosimo Zaccaria.

Antonio Lecci