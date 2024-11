Maltrattamenti contro la moglie. Assolto un uomo di 43 anni

Lei denunciò nel 2022 ai carabinieri di Montecchio di aver subito vessazioni dal marito per 15 anni: un incubo. Ma quella segnalazione fu anche per lui l’inizio di un inferno: il 43enne di origine straniera fu sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento da casa, dove sono poi rimasti l’ex moglie e i figli a seguito del divorzio consensuale. "Per un periodo - racconta lui - ho dovuto dormire dentro un camion".

Poi è stato processato per maltrattamenti, aggravati dall’essere commessi anche davanti ai figli minorenni, accusa dalla quale il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti (foto), a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini lo ha assolto "perché il fatto non sussiste".

Il verdetto liberatorio era stato chiesto non solo dagli avvocati difensori Giovanni Tarquini e Roberta Dieci, ma anche dal pubblico ministero Francesco Rivabella Francia. Secondo l’iniziale ricostruzione accusatoria, l’uomo, anche approfittando della minore conoscenza della lingua italiana da parte della moglie e del fatto che lei non aveva indipendenza economica, le avrebbe rivolto insulti e frasi umilianti, anche in pubblico.

Di fronte alla volontà della donna di ritornare coi figli nel Paese d’origine in Africa, avrebbe rivolto minacce di morte: "Piuttosto di pagarti gli alimenti ti butto giù dal balcone e vado in galera ma almeno tu muori".

Non solo: con cadenza settimanale le avrebbe lanciato contro utensili domestici, le avrebbe dato schiaffi e pugni allo stomaco, e le avrebbe tirato i capelli. E quando il loro figlioletto, dopo aver assistito alle presunte violenze, cercava di scappare in lacrime, lui lo avrebbe colpito con una cintura.

Sono stati ascoltati anche i vicini di casa, le cui dichiarazioni sono state ripercorse anche dalla difesa: uno di loro, che abitava sullo stesso pianerottolo della coppia, in sette anni assistette a un solo litigio.

I carabinieri intervennero solo nel 2018, anno in cui i servizi sociali scrissero che la famiglia non aveva problemi e quindi il tribunale dei minori non intaccò la responsabilità genitoriale. Poi vi fu un’altra relazione dei servizi a seguito della denuncia sporta dalla donna nel 2022. Gli avvocati Tarquini e Dieci esprimono soddisfazione: "Per il nostro assistito finisce un incubo".

Alessandra Codeluppi