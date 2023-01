Maltrattamenti e minacce, allontanato dalla casa familiare

Intervento dei carabinieri

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 1 gennaio 2023 – Convinto che in famiglia gli fosse stata nascosta una presunta relazione sentimentale che la figlia avrebbe allacciato con un uomo più grande, è andato in escandescenze tanto che la moglie, minacciata con frasi del tipo “ti taglio la gola”, è scappata di casa raggiungendo il cortile. A questo punto l’uomo, di 51 anni, è sceso nell’appartamento sottostante, dove abita la figlia, prendendo a pugni la porta di casa, che è rimasta danneggiata. La ragazza a sua volta, temendo per la sua incolumità, si è lanciata dal balcone di casa, posto nel piano rialzato, riuscendo a raggiungere la mamma in cortile. L’arrivo del figlio e dei carabinieri di Castelnovo Monti, la cittadina teatro dei fatti, ha evitato il peggio. I militari hanno riportato la calma. E’ accaduto la notte del 29 dicembre. Ma il giorno dopo, quando i familiari sono tornati a casa per ritirare effetti personali, si sono ritrovati l’uomo con atteggiamento minaccioso, che non permetteva a nessuno di entrare in casa. Sono tornati i carabinieri, ma l’uomo non si è calmato, tanto che è stato necessario portarlo in caserma. Alla fine è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce, con l’aggiunta del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.