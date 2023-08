Maltrattamenti e stalking Aveva chiuso la ex in hotel Un 37enne finisce in carcere

Un uomo di 37 anni è stato arrestato ed è finito in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking.

Gli agenti della polizia di Stato lo hanno arrestato giovedì sera dopo un’ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari Luca Ramponi e lo hanno portato nell’istituto penitenziario di via Settembrini.

I fatti risalgono a due settimane fa. L’uomo, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, dopo la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna coetanea (entrambi sono reggiani e residenti in città, con figli minorenni) approfittando di un momento di debolezza della donna l’ha attirata nella camera di un hotel, dove la donna è stata maltrattata (subendo lesioni giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari che l’hanno curata). La donna, però, ha poi denunciato di aver subito anche violenza psicologica, dato che il suo ex compagno avrebbe anche tentato di impedirle di uscire dall’hotel, dopo averla picchiata.

Dopo la denuncia della donna, sono ripartite le indagini da parte della procura di Reggio Emilia, culminate nel provvedimento emanato dal’ufficio Gip del tribunale di Reggio.

Secondo il giudice Ramponi, infatti, l’uomo avrebbe potuto reiterare il reato: per questo è stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere, dove è stato accompagnato nelle scorse ore.