Maltrattamenti e vessazioni. Denunciato marito violento

Da quando ha manifestato l’intenzione di separarsi, nel 2020, con frequenza almeno settimanale erano iniziati maltrattamenti ai danni della moglie ad opera di un uomo 41enne, residente nella Bassa, con umiliazioni, insulti, lancio di oggetti, minacce e violenze fisiche e verbali, anche in presenza della figlia minore.

In un ultimo episodio, l’uomo avrebbe preteso con violenza e minacce le chiavi della macchina, così lei non sarebbe potuta andare a lavoro e avrebbe perso l’impiego. In tale circostanza l’aveva fatta cadere a terra, trascinandola per i capelli, provocandole lesioni personali guaribili in 12 giorni.

Episodi alla fine denunciati dalla donna ai carabinieri di Brescello, con le indagini che hanno portato alla denuncia del 41enne per maltrattamenti in famiglia. Inoltre, il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le tesi accusatorie, ha emesso pure la misura cautelare dell’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati, mantenendo una distanza di 500 metri, non potendo neppure comunicare con lei in ogni modo, disponendo il controllo con braccialetto elettronico.

Pare che il comportamento dell’uomo sia stato favorito pure dagli effetti di alcolici e droga. Dopo frequenti litigi, quando la donna usciva di casa, lui l’avrebbe anche seguita per controllarla e, in più occasioni, le avrebbe lanciato addosso degli oggetti.

Inoltre, le avrebbe vietato rapporti con altre persone, sostenendo che dovesse soltanto rimanere in casa e recarsi al lavoro. Un altro episodio deprovevole, che richiama ancora una volta la coscienza di tutti a quell’escalation di violenze e sopraffazioni ai danni delle donne che non possono essere più tollerate, sul nostro territorio e ovunque.

Antonio Lecci