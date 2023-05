Maltrattamenti ed estorisone per non pagare gli alimenti: condannato

Condannato a un anno e otto mesi, pena sospesa. E’ questo l’esito del processo intentato nei confronti di un 47enne, residente a Reggio, accusato dei reati di tentata estorsione aggravata, violazione di domicilio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti della ex moglie.

I fatti. Secondo quanto stabilito dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Piera Cristina Giannusa, l’uomo si sarebbe introdotto nella casa dove abitava l’ex "contro la volontà della stessa", per poi aggredirla sbattendole la testa per terra e mettendole un ginocchio sulla schiena per bloccarla. L’obiettivo? Quello di mettere in atto un’azione intimidatoria per interrompere l’azione legale per recuperare i soldi che l’ex avrebbe smesso di pagare per il mantenimento della figlia.

La donna, trasportata al pronto soccorso, era stata ritenuta guaribile in una decina di giorni. Le accuse e la versione dei fatti oggetto d’indagine è stata confermata dalla stessa nell’udienza precedente. Ieri è stato il turno dell’imputato a deporre. Il 47enne ha respinto le accuse, raccontando che il mantenimento era stato interrotto da lui, perché, di fatto, la figlia era sempre con il padre o i suoi genitori: "In pratica a mia figlia penso tutto io – ha sostenuto in aula -. Di fatto la portavo io a scuola, poi si fermava a mangiare dai miei genitori, e stava lì sin dopo cena quando o io, o loro, la riportavano a casa della madre".

Anche sui fatti del 22 novembre, la versione dell’imputato diverge. Secondo lui, l’incontro, sarebbe avvenuto previo accordo telefonico tra i due: "Sono andato direttamente dopo una corsa, quindi ero vestito con quegli indumenti – prosegue l’imputato -. Siamo saliti in casa ed abbiamo iniziato a parlare, ma ad un certo punto la mia ex si è messa a urlare e offendere". I toni che si alzano con il cane di famiglia che abbaia. Una situazione che ha indotto, secondo la versione fornita in aula, l’uomo ad andarsene per evitare situazioni peggiori. Il pm Giannusa, nel corso della requisitoria, ha chiesto una pena di 2 anni e 2 mesi. L’avvocato Matteo Iotti, difensore di fiducia del 47enne, ha chiesto l’assoluzione per il suo assistito anche in forza del fatto che quest’ultimo ha pienamente risarcito l’ex moglie (che ha rimesso la querela) e ottemperato al pagamento di tutti gli arretrati per il mantenimento della figlia, o, in subordine, il minimo della pena. Il collegio dei giudici con Cristina Beretti presidente e Giovanni Ghini e Silvia Semprini a latere, ha condannato il 47enne a 1 anno e 8 mesi. "Attendiamo le motivazione e poi andremo in Appello", ha dichiarato il legale all’uscita dall’aula.

