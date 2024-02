Maltrattamenti in casa di riposo. Assolte tutte le operatrici: "Un calvario durato sei anni"

Singhiozzi e lacrime. Dal fondo dell’aula del tribunale hanno accompagnato sommessamente la lettura del verdetto del giudice Francesca Piergallini, non appena ha iniziato a proclamare la prima delle assoluzioni disposte per tutte e sei le operatrici socioassistenziali. Donne che si sono commosse e abbracciate a lungo, dopo che per loro, a oggi, si è dissolto un incubo: cioè l’accusa, mossa a vario titolo, di aver commesso maltrattamenti e violenza privata sul lavoro, nella casa di riposo di via Mandriolo a Correggio, ai danni di un anziano, Arduino Gigante, nato nel 1936 e venuto a mancare nel 2021. All’esito del dibattimento di primo grado, non ha retto nulla della tesi del pubblico ministero Maria Rita Pantani, ovvero le ripetute vessazioni fisiche e psicologiche inflitte all’anziano dall’ottobre 2016 fino al marzo 2018. "Gigante faceva tutto ciò che poteva per avere cura, essere cambiato e vestito. E non era aggressivo verso le operatrici – ha ribadito anche ieri il pm in fase di repliche –. Non avrei portato nessuno a giudizio solo in base ai racconti dell’anziano, ma l’ho fatto in base alle intercettazioni ambientali durate 75 giorni".

Per due operatrici erano stati chiesti sei anni e mezzo. Per Elena Bassi, 41enne di Correggio, difesa dall’avvocato Nicola Tria, "non sussistono" i maltrattamenti ravvisati: sberle, manate allo stomaco e al braccio, graffi, mancate risposte alle richieste di aiuto dell’anziano, lasciandolo per ore immerso nelle urine. E la violenza privata, cioè "aver allontanato sistematicamente il letto dal muro e dal campanello per chiamare aiuto", secondo il giudice "non costituisce reato". "È fatta giustizia", dice Bassi con gli occhi arrossati insieme alle colleghe. Per la 52enne Antonia Iacovino, di Campagnola, assistita degli avvocati Cosimo Zaccaria, Nicola Elmo e Francesca Gasparini, "non sussiste" l’accusa di frasi pesanti rivolte all’anziano e allontanamenti dal campanello, mentre non costituiscono reato due accuse di violenza privata ("Ti faccio arrestare dai carabinieri" era una delle frasi incriminate), tra cui un ingresso ritardato a fronte di due ore di urla, per poi spostargli il letto. Ieri Iacovino ha fatto una dichiarazione spontanea, accorata, prima della camera di consiglio: "Sono innocente, faccio la oss da 21 anni, ho voluto bene a tutti gli anziani e anche ad Arduino. Giudice, ascolti i video: sono nelle sue mani".

Erano stati domandati 5 anni per la 44enne Karina Da Silva, di Correggio, tutelata dall’avvocato Angela Zannini: non sussiste il reato contestato, averlo lasciato nelle proprie urine e dirgli "Stai qua a morire, va bene? Non rompere le p.". Stessa pena era stata domandata per la 58enne Maria Di Francesco, di Correggio, difesa dall’avvocato Pina Di Credico: non costituiscono reato le condotte contestate, tra cui la frase "Scrivi che non ha dormito, così gli danno una terapia che lo fanno dormire e non si sveglia più". Assolte anche due donne entrambe tutelate dall’avvocato Antonio Sarzi Amadè. Per Esther Montoya, 55enne di Carpi (Modena) erano stati domandati 2 anni e 3 mesi ("Non sussiste" l’episodio del 16 aprile 2017 e "non ha commesso" il fatto per il 24 maggio 2017). E così anche per Angela Cipriana Tehei, 45enne di Correggio per la quale il pm aveva chiesto 2 anni e 1 mese. I figli dell’anziano, Stefania e Marcello Gigante, si erano costituiti parte civile affidandosi all’avvocato Simone Bonfante, che aveva sostenuto la tesi di un "sistema" in cui le operatrici "facevano affidamento su omertà reciproca": ieri i parenti sono andati via lasciando trasparire dai volti amarezza e delusione. Coopselios figurava in duplice veste: chiedeva i danni, ma era anche responsabile civile – rappresentata dagli avvocati Giulio Garuti e Gabriele Riatti – cioè avrebbe risarcito nel caso in cui le operatrici fossero state condannate. Sono parti civili anche l’Unione Pianura reggiana, il Comune di Correggio, Regione e Ausl. Le difese hanno sostenuto che dall’analisi delle registrazioni non sono mai emersi scappellotti od offese. E che il letto veniva spostato, quando Gigante picchiava sul comodino, perché lui non non si facesse male mentre era in stato di agitazione psicomotoria. Invece è stato rimarcato che, di notte, lavoravano solo due operatrici per 47 degenti: un problema strutturale, che giustificava anche i ritardi nell’accorrere quando Gigante chiamava. Mentre Coopselios ha argomentato di aver dispiegato il massimo impegno nel garantire la qualità della struttura. La gioia non scalfisce il segno lasciato dai problemi vissuti dalle lavoratrici. Di Francesco "era stata la sola a essere stata licenziata – spiega l’avvocato Credico – perché il video che la riguardava era stato dato l’unico dato in pasto ai media. Dal dibattimento è emerso che gli altri filmati non erano stati neppure visti dai responsabili della struttura. Per tanto tempo lei non ha trovato lavoro, poi ha fatto pulizie e ora fa la oss alle dipendenze di un privato e assiste un disabile. Lei non ha impugnato perché le fu sconsigliato, poi quando venne da me i termini erano scaduti. Ha sofferto tantissimo". E, rileva l’avvocato, "tutto è partito da due operatrici che ebbero un comportamento calunnioso, guarda caso le uniche che sapevano delle telecamere". L’avvocato Elmo parla di "cinque anni massacranti per queste operatrici che hanno dispiegato massimo impegno e professionalità".

"È un momento che aspettavamo da sei anni – le parole dell’avvocato Tria per Elena Bassi –, per le lavoratrici è stato un calvario e oggi è stato finalmente tolto un peso, la vita della mia assistita è stata condizionata in modo pesante. Ora siamo molto soddisfatti".