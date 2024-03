Maltrattamenti in casa di riposo, la procura impugna

Si profila con molta probabilità un processo di secondo grado per le sei operatrici sociosanitarie della casa di riposo in via Mandriolo a Correggio, assolte venerdì scorso dal giudice Francesca Piergallini al termine del dibattimento. Le lavoratrici erano imputate a vario titolo per maltrattamenti e violenza privata verso un anziano, Arduino Gigante, ospite della struttura, nato nel 1936 e venuto a mancare nel 2020 in epoca Covid, i cui due figli si sono costituiti parte civile affidandosi all’avvocato Simone Bonfante.

Il pubblico ministero Maria Rita Pantani, che per loro aveva chiesto pene dai 2 anni ai sei anni e mezzo, potrebbe impugnare il verdetto: secondo la ricostruzione accusatoria, tra l’ottobre 2016 e il marzo 2018, Gigante sarebbe stato vessato con insulti, lasciato urlare per ore immerso nelle urine e allontanato dal campanello vicino al letto per evitare di chiedere aiuto.

Secondo le difese lui era invece un paziente difficile da gestire e talvolta aggressivo, mentre le lavoratrici sarebbero state poche di notte rispetto al numero di anziani da accudire.

Nel giugno 2019 il giudice dell’udienza preliminare Luca Ramponi aveva deciso l’assoluzione piena per quattro operatrici e la responsabile, all’epoca, della casa di riposo, giudicate con il rito abbreviato. Per loro il pm Pantani aveva chiesto una condanna di 2 anni e 4 mesi per le oss e 4 mesi per la coordinatrice, domanda poi modificata in una sanzione di 300 euro perché solo i pubblici ufficiali possono rispondere penalmente di omissione di controllo. Il pubblico ministero aveva poi impugnato il verdetto con l’abbreviato in Appello: una strada che potrebbe essere percorsa oggi anche per il processo con rito ordinario. Tra le parti civili figura anche Coopselios, datore di lavoro delle oss: la cooperativa è pure responsabile civile (cioè chiamata a pagare i danni in caso di condanne). Poi l’Unione Pianura reggiana, Comune di Correggio, Regione e Ausl.

Alessandra Codeluppi