"Maltrattamenti in casa di riposo". Nuove analisi sugli episodi filmati

Si è svolta un’udienza interlocutoria, ieri pomeriggio in tribunale a Reggio, del processo per presunti maltrattamenti alla casa di riposo comunale di via Mandriolo a Correggio. Quella di ieri è stata l’udienza delle precisazioni in merito alle intercettazioni ambientali, di cui si era molto parlato tra le parti, convocando il perito che si era occupato delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali, di fronte ad alcune discordanze nei testi di alcune dichiarazioni riportate agli atti del processo. Proprio sul chiarimento dei testi delle intercettazioni si è basata l’udienza di ieri pomeriggio, in particolare per capire da quali documenti erano state tratti alcuni passaggi delle intercettazioni. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha pure chiesto una ulteriore analisi di episodi filmati attraverso i sistemi di controllo installati dai carabinieri, che si erano occupati delle indagini. Tutte operazioni utili a comprendere meglio alcune situazioni, ma che non avrebbero fatto emergere elementi sostanziali. Si prosegue il 17 novembre per ascoltare gli ultimi due testimoni che mancano all’appello. Poi ci si dovrebbe avviare verso la conclusone di questo lungo processo, che potrebbe concludersi con le arringhe delle parti e con la sentenza del giudice Francesca Piergallini entro fine dicembre. Sono sei gli imputati rimasti in questo processo, difesi dagli avvocati Angela Zannini, Pina di Credico, Nicola Tria, Antonio Sarzi Amadè, Cosimo Zaccaria.

a. le.