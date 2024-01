Maltrattamenti in famiglia. Assolti il padre e la figlia

Lei aveva denunciato il marito e la figlia, da cui ha sostenuto di aver subito umiliazioni, offese e minacce durate per sei anni. E ha anche raccontato che in un’occasione, il 24 agosto 2017, fu da loro picchiata. I due parenti, un 57enne e la ragazza oggi 24enne – all’epoca dei fatti contestati appena maggiorenne – sono finiti a processo: ieri il giudice Luigi Tirone li ha assolti entrambi dalle accuse di maltrattamenti in famiglia, durati secondo la donna dal 2011 al 2017 ("Non hanno commesso il fatto"), e di lesioni aggravate ("Il fatto non sussiste").

La madre segnalò ai carabinieri di Guastalla l’episodio della lite con botte, che vide l’intervento dell’Arma poco dopo il fatto, e che era stato preceduto da altre richieste di intervento. "Se mi denunci ti faccio fuori", "Non vali niente perché non lavori", "Non sei una brava mamma": sono alcuni insulti che la donna ha detto di essersi sentita rivolgere dall’uomo e dalla ragazza, accompagnati da schiaffi e spinte contro il muro.

Per l’episodio dell’agosto 2017, si contesta che, dopo una lite tra madre e figlia, il padre difese la giovane prendendo per il collo la moglie e trascinandola via dalla camera.

La donna, costituita parte civile, ha raccontato che nessuno assistette agli episodi, ma che i vicini sentirono le urla; che, dopo l’aggressione in camera, andò al pronto soccorso, dove le furono certificate lesioni alla gola; e che dovette andare in cura da uno psicologo.

Dalle testimonianze sono emersi elementi che smentirebbero la versione della donna. Ad esempio i vicini dissero che era la madre, da molti anni, a gridare contro la figlia. Mentre il carabiniere che andò a casa il 24 agosto 2017 ha riferito che l’atmosfera era tesa, ma l’unica persona con segni di ferite era la figlia.

Un altro militare ha riferito che le precedenti segnalazioni della donna non avevano trovato riscontro. Dopo l’episodio, padre e figlia sono andati via da casa e la coppia si è separata: a quanto emergerebbe, con il solo sostegno del papà, e facendosi forza, la ragazza nel frattempo si è laureata. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Lara Bigliardi, adducendo di aver subito danni psicologici. Il pm ha chiesto per entrambi gli imputati 17 mesi di condanna, con le attenuanti generiche. La difesa, affidata all’avvocato Alessio Barboni, ha chiesto l’assoluzione: "Sono emerse vessazioni della madre ai due imputati - sostiene -. Secondo il padre e la figlia, quel giorno fu la madre a inseguire la ragazza, tenendo in mano le chiavi della camera perché lei non si chiudesse dentro, e la schiaffeggiò lasciandole segni". Le motivazioni saranno depositate tra novanta giorni.