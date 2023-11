Maltrattamenti in famiglia. Scatta il ’braccialetto elettronico’

Viola il divieto di avvicinamento all’abitazione della famiglia, misura cautelare alla quale era stato sottoposto il 20 giugno scorso, ora è stato arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo, un 57enne residente in un comune dell’Appennino reggiano, agendo in frequente stato di ubriachezza, in diverse occasioni aveva offeso, minacciato di morte e usato violenza fisica nei confronti della moglie non risparmiandole tali maltrattamenti nonostante la presenza dei figli. Continuava a compiere nei confronti della moglie vessazioni fisiche e psicologiche a seguito delle quali i carabinieri della stazione di Castelnovo Monti – ai quali la donna, terrorizzata, si era rivolta raccontando i fatti – avviarono le indagini che portarono alla conferma di quanto asserito dalla donna circa il comportamento violento del 57enne. A quel punto i militari hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.

La Procura aveva richiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti del 57enne della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati mantenendo una distanza di 1000 metri e di non comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Dopo mesi di calma apparente, l’uomo nei giorni scorsi in più occasioni ha violato la misura cautelare imposta, avvicinandosi alla donna, minacciandola di morte e mandando continui messaggi alla figlia. Alla luce di quest fatti, che violano le prescrizioni a cui era stato sottoposto, l’uomo è stato arrestato e il gip, su richiesta della Procura reggiana, ha disposto nei confronti del 57enne la sostituzione dell’attuale misura con gli arresti domiciliari e l’applicazione del braccialetto elettronico. Ieri mattina i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento: quindi l’uomo è stato condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

s. b.