Maltrattata e sequestrata: "Tentò di affogarmi nella vasca ma io lo perdonai. Ero succube"

Parla in tribunale protetta dal paravento, a pochi passi dal suo ex compagno, ora imputato: ripercorre una sequela di pesanti vessazioni durate un anno e che, dal gennaio 2023, sarebbero diventate quotidiane, scatenate dalla gelosia di lui e avvenute anche davanti al figlio minore: "Lui si frapponeva e cercava di difendermi". L’uomo, un 43enne, è stato arrestato in ottobre dai carabinieri e ora è in custodia cautelare in carcere: deve rispondere di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni. Lei, una 38enne impiegata, si è costituita parte civile, affidandosi all’avvocato Paolo Bertozzi. Emerge un contesto borderline: all’epoca entrambi facevano uso insieme di droghe pesanti. Dalle parole di lei, che ha risposto dapprima alle domande del pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, emerge la difficoltà a denunciare: "Ero molto innamorata e succube di lui". Uno degli episodi contestati più gravi è datato 18 giugno 2023: "Avevo spostato il suo telefono da una presa all’altra. Io non ne avevo più uno mio: dovevo usare il suo e chiedere il permesso per chiamare a casa; il mio lui lo prese e lo vendette per comprare droga. Lui si svegliò dopo la dose pomeridiana e si accorse dello spostamento: iniziò a chiedermi cos’avessi guardato, e mi colpì a calci e pugni. Andai in camera, lui mi scaraventò giù dal letto picchiandomi ancora, tentò di strangolarmi e poi mi trascinò per il braccio sul pavimento fino al bagno. Cercò di affogarmi nella vasca spingendomi la testa giù. Io mi difesi finché lui mollò la presa e mi fece cadere tra vasca e bidet: mi si ruppero le costole. In quel momento c’era sua figlia: non parlava, non piangeva, aveva 7 anni". Dopo qualche giorno racconta che sentiva ancora male: "Lui mi disse di chiamare il 118, altrimenti non sarei uscita. Arrivò l’ambulanza e andai al pronto soccorso di Montecchio: riferii che mi ero fatta male durante il trasloco, perché ero succube di lui. Chiamai nel frattempo i miei genitori, mia madre mi chiese di dire la verità: io ero terrorizzata, lei collegò anche un precedente episodio, e fu chiamata la dottoressa Maria Stella D’Andrea. Dichiarai violenza domestica e uso di sostanze e fui trasferita in ginecologia a Reggio in uno spazio riservato alle donne vittime di violenza. Lui si presentò il giorno dopo con un girasole, il mio fiore preferito, una dedica su un quadratino di legno ‘Io e te per sempre’ e anche una busta di cocaina". Lei ci ripensò. Più avanti il 43enne, difeso dagli avvocati Mario Di Frenna e Lucia Larocca, si sottoporrà all’esame delle parti. Dopo aver sporto denuncia scattò la procedura d’urgenza del codice rosso: gli accertamenti furono avviati dai carabinieri di Ramiseto e Castelnovo Monti, mentre lei fu ospitata in un centro e seguita per un periodo dal servizio psichiatrico. Poi la donna uscì, reincontrò lui e fecero le pubblicazioni per il matrimonio, ma prima l’uomo fu arrestato dai carabinieri.