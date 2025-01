"Maltrattava e insultava il compagno". Assolta una donna

È stata assolta, nella mattinata di ieri, una donna che era accusata di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate. La donna era finita alla sbarra con l’accusa di aver maltrattato il suo convivente, chiamandolo più volte – secondo l’accusa – ’fallito’ e offendendolo con vari epiteti per denigrarlo.

In alcune occasioni, stando alle ricostruzioni, lo avrebbe anche preso a schiaffi afferrandogli il viso e le parti intime, "rendendo la convivenza dolorosa", scriveva la procura nel capo di imputazione. Il tutto, con l’aggravante di aver commessi i presunti reati davanti ai loro figli minorenni.

Il pubblico ministero, ieri in aula a porte chiuse, aveva chiesto la condanna per le lesioni personali aggravate la parte civile (rappresentata dall’avvocato Francesca Guazzi) aveva chiesto la condanna per tutti i reati.

Il giudice Andrea Rat, invece, ha accolto le ragioni della difesa dell’imputata, rappresentata dall’avvocato Domenico Noris Bucchi (nella foto) e l’ha assolta da tutti i reati.

"Ho sostenuto che nel caso di specie i maltrattamenti non sussistono mancando la abitualità della condotta ma soprattutto mancando la condizione di soggezione della vittima e la indispensabile condizione di posizione di supremazia dell’imputata rispetto al persone offese", ha commentato il legale Bucchi soddisfatto.