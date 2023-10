Maltrattava la moglie e i figli: allontanato

Non solo la denuncia per maltrattamenti domestici, ma anche un provvedimento di allontanamento dalla moglie e dai figli minorenni, dai quali deve stare distante in modo obbligatorio, senza potersi avvicinare all’abitazione, ai luoghi frequentati dalla donna e perfino alla scuola dei figli. L’ordinanza dell’autorità giudiziaria colpisce un uomo cinquantenne residente a Castelnovo Sotto, accusato di maltrattamenti domestici e violenze che pare durassero da circa sei anni, creando i presupposti per una "vita da incubo" per moglie e figli giovanissimi. E proprio i figli sarebbero stati a loro volta oggetto di violenza, ogni qualvolta avevano tentato di intervenire a difesa della madre. Alla fine, con la pazienza ormai finita e il massimo timore che la situazione potesse degenerare, la donna si è finalmente decisa di raccontare il problema ai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto.

Si è arrivati non solo alla denuncia dell’uomo per maltrattamenti in famiglia aggravati, ma anche al provvedimento di allontanamento dall’abitazione e dai suoi congiunti. Secondo l’accusa, era dal 2017 che la situazione andava avanti tra violenze, aggressioni psicologiche e maltrattamenti, perfino con lanci di oggetti, sputi, strette al collo, pugni alla porta della stanza dove donna e figli cercavano rifugio, minacce di morte. In un caso, un pugno sulla spalla a uno dei figli aveva costretto al ricorso alle cure mediche. Poi la denuncia in caserma, che ha fatto scattare i provvedimenti giudiziari.

Antonio Lecci