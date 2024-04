"Maltrattava le quattro figlie". Mamma finisce alla sbarra

Una madre nigeriana è stata denunciata dalle sue figlie e ora è processo per maltrattamenti e lesioni davanti al giudice Matteo Gambarati, per fatti contestati dall’ottobre 2009 al gennaio 2016. Secondo l’accusa, la donna 62enne avrebbe aggredito le quattro minorenni con frasi come "Diavoli, bastarde, non riuscirete ad andare da nessuna parte" e "Sei una nullità, pensi di essere intelligente ma non sai niente". A una di loro avrebbe detto: "Non ho mai sperato nella morte di nessuno come spero nella tua". Le avrebbe schiaffeggiate e colpite con oggetti (portafrutta di alluminio, bastone, statuina, vaso, telecomando) e prese per i capelli. Una figlia sarebbe stata ferita con un coltello rovente sulla mano, lasciandole una cicatrice, e la madre le avrebbe impedito di mangiare per una settimana. Avrebbe buttato fuori i loro abiti dagli armadi e le avrebbe cacciate da casa, rifiutandosi di farle entrare; una figlia avrebbe poi deciso di lasciare per sempre la casa. Ieri è stata sentita in tribunale un’assistente sociale che seguiva la famiglia. La madre aveva problemi cardiaci, perse il lavoro e poi trovò un part time, trovandosi sola con quattro figlie. La situazione deflagrò dopo un intervento della polizia e del 118: al culmine di una lite si ruppe un vetro, madre e una figlia si ferirono, e tre di loro sporsero denuncia. Due di loro si sono diplomate, le altre laureate. Secondo l’avvocato difensore Alessandro Nizzoli, "si tratta di un contesto familiare complesso, di sofferenza, in cui la madre per prima viveva difficoltà".

al. cod.