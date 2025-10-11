Maltrattava madre e sorella: denunciato

Minacce di morte e aggressioni alla madre e alla sorella: un 31enne reggiano è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Il giovane da anni avrebbe reso la convivenza familiare un inferno per le tensioni, eccessi d’ira e continue richieste di soldi. Il giovane avrebbe tenuto, per lungo tempo, comportamenti vessatori nei confronti della madre e sorella, costringendole a vivere in un clima di paura e sopraffazione. Erano anche destinatarie di telefonate e messaggi dal tono offensivo e minaccioso. Le vittime, a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione verbale da parte del 31enne, si sono rivolte ai carabinieri alla stazione di Rubiera.

I militari dell’Arma, al termine delle indagini, hanno denunciato l’uomo. La Procura di Reggio ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano l’applicazione nei confronti del 31enne della misura cautelare dell’allontanamento con il divieto di avvicinamento alle due vittime, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione e al luogo di lavoro delle vittime. Il giovane non potrà avvicinarsi pure ai luoghi da loro frequentati. Dovrà mantenere una distanza di 500 metri e non potrà comunicare in qualsiasi modo e mezzo con le due donne. E’ stata inoltre disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento di natura cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Rubiera che hanno condotto le indagini. Da tempo le due donne erano purtroppo costrette a subire continue richieste di soldi, insulti e minacce, spesso accompagnate da scoppi d’ira incontrollati.

La situazione sarebbe peggiorata dopo un episodio particolarmente grave in cui il giovane avrebbe minacciato la madre di morte durante una violenta discussione per motivi economici. Spaventate e stanche di subire, le due donne hanno così deciso di allontanarsi da casa e si sono presentate alla stazione dei militari dell’Arma per chiedere aiuto e raccontare tutto quanto accaduto. Gravi condotte e maltrattanti quelli segnalati dalle donne che hanno dunque portato al provvedimento cautelare richiesto dalla Procura reggiana. Il 31enne è quindi finito nei guai per i suoi comportamenti ai danni della madre e della sorella. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, continuerà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.

Matteo Barca