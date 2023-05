Maltrattò moglie invalida Finisce in cella

È stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per avere maltrattato la moglie invalida e i figli. Pena che è divenuta definitiva due giorni fa e così, i carabinieri di Reggio hanno arrestato un 50enne di origine napoletana, residente a Reggio, portandolo in carcere dove dovrà espiare i restanti sette mesi di carcere. La vicenda risale al 2020, quando l’attuale ex moglie – una 46enne reggiana con problemi di invalidità – ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo ai carabinieri di Guastalla. Da qui sono scattate le indagini che hanno ricostruito otto mesi di vessazioni fisiche e psicologiche, da febbraio a settembre 2020. L’uomo non voleva accettare l’idea della separazione coniugale, chiesta dalla consorte perché lui era spesso iracondo anche a causa dell’abuso di alcool. La goccia che ha fatto traboccare il vaso l’episodio in cui l’uomo, senza patente, si è impossessato dell’auto della moglie e ha causato un incidente stradale distruggendo il veicolo. La Procura – nell’ottica del codice rosso – non appena ricevuta la notizia di reato, aveva chiesto e ottenuto la misura cautelare dell’allontanamento e del divieto di avvicinamento. Prescrizione però violata dall’uomo che è stato successivamente arrestato e posto ai domiciliari dal gip. Infine, il 7 dicembre 2022 la condanna a 2 anni e 8 mesi, sentenza divenuta esecutiva. Così per lui si sono spalancate le porte del carcere dove dovrà terminare di scontare sette mesi (dovendo togliere la precedente detenzione ai domiciliari).