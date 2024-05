Malvolti: "Strade e internet, qui è un disastro"

La forza della montagna è data dalle piccole imprese che operano a fatica nei diversi settori, dall’agricoltura all’edilizia e all’industria meccanica. E spesso queste denunciano le difficoltà che incontrano durante la loro attività, che nessuno raccoglie, alla base c’è sempre un problema di collegamenti: una rete viaria inadeguata e una rete internet che non copre la montagna nonostante le promesse. L’impresa di Vittorio Malvolti, titolare dell’impresa Malvolti Paolo & C. con sede a Felina di Castelnovo, fondata dal padre e dallo zio negli anni ‘70, presente sul territorio da oltre 50 anni, resta un punto di riferimento importante nel settore di carpenteria metallica per automazione industriale nel territorio montano. Dopo aver vissuto il passaggio generazionale in crescita, ora l’attività viene svolta da sette dipendenti locali e l’azienda è associata a Lapam Confartigianato. A condurre l’azienda dal 1993 è Vittorio Malvolti, entrato a tutti gli effetti a far parte della vita di un‘azienda tipo famiglia. "Noi qui in montagna siamo svantaggiati rispetto a quelli della bassa – afferma Vittorio Malvolti – abbiamo due problemi, uno più grave dell’altro. Il primo consiste nelle infrastrutture viarie di collegamento con i centri della bassa e le autostrade che sono un disastro. Si continua a viaggiare su e giù con dei camion e non si arriva mai, oltre ai costi dovuti agli aumenti di carburante. Il secondo problema, non meno grave, è quello del collegamento internet: sono anni che promettono la rete a banda larga, però non arriva. Noi siamo a Felina, non sul crinale dell’Appennino, eppure io, quando telefono con il cellulare, se voglio farmi sentire devo uscire dall’ufficio per trovare un punto di ricezione del segnale. È una cosa inaccettabile oggi con il lavoro e tutto il resto che si muove via internet". L’impresa Malvolti ha accolto numerosi ragazzi per esperienze formative, investendo quindi sui giovani del territorio. Per il futuro ha obiettivi importanti, vuole continuare a crescere e rimanere competitiva nel settore. Per questo Vittorio Malvolti continua ad investire nell’azienda allargando il capannone, acquistare e mettere a disposizione dei collaboratori un laser per tagliare lamiere rendendo la sua impresa sempre più moderna.

Settimo Baisi