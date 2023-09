Mamma coraggio, Malavasi scrive a Tajani: "Serve una soluzione"

Della vicenda di Ilaria Sassone e del figlio Leonardo, che non permette alla madre – che abita a Novellara – di riportare il bimbo in Italia dopo che il padre lo ha trasferito con sé in Turchia, in modo illegale, è stato interessato in modo diretto anche il ministero degli Esteri, con una lettera inviata al ministro Antonio Tajani dalla parlamentare reggiana Ilenia Malavasi, del Pd. Una vicenda che dura ormai da anni, con la situazione che non si sblocca nonostante le sentenze a favore della mamma reggiana, a causa dei lunghissimi tempi burocratici previsti dall’iter giudiziario turco. Ad oggi, il procedimento disciplinato dalla Convenzione de l’Aja risulta inspiegabilmente ancora pendente nonostante il tribunale di primo grado abbia ribadito per ben tre volte l’obbligo di rientro di minore in Italia. Il padre, infatti, ha impugnato per l’ennesima volta la decisione, rimandando il giudizio ancora alla Corte d’Appello di Smirne. In Turchia, infatti, una sentenza non è applicabile se non al termine dell’intero iter giudiziario, quando la stessa sentenza diventa definitiva. "Ho chiesto al Ministro, a nome della famiglia, di attivarsi – dice la parlamentare dem – per consentire il ricongiungimento della madre con il bambino, stabilito da ben tre sentenze. Sono certa che il Ministro Tajani farà la sua parte per sanare questa terribile ingiustizia che sta generando grande dolore".