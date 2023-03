"Mamma e papà mi prendono a calci" Ma si era inventata tutto: prosciolti

La figlia li ha accusati di averla sottoposta a vessazioni fisiche, a partire da quando lei doveva ancora compiere 10 anni. A carico dei genitori, il padre 57enne e la madre 50enne, italiani residenti in città, è scattata un’indagine per maltrattamenti in famiglia, reato contestato in concorso. Per loro il giudice dell’udienza preliminare Silvia Guareschi ha deciso ieri il non luogo a procedere, accogliendo la richiesta avanzata anche dal pm Giulia Galfano. In base ai documenti prodotti dalla difesa, affidata all’avvocato Gianluca Tirelli (foto), e alle dichiarazioni della minorenne, è emerso che la coppia non solo non era responsabile di comportamenti aggressivi verso la figlia, ma che l’ambiente domestico era ottimale. E che lei si era inventata tutto, per cercare di attirare l’attenzione su di sè. Secondo la ricostruzione accusatoria, tra l’estate del 2019 e quella del 2021 la madre aveva strattonato la figlia, le aveva conficcato in più occasioni le unghie nella pelle, lasciato segni sulle braccia e sul polso e l’aveva anche picchiata con schiaffi, pugni e calci. Il padre doveva rispondere di averla picchiata con uno schiaffo e, in un’occasione, di averla colpita con un calcio che aveva provocato un ematoma sul ginocchio. Le attenzioni investigative si concentrarono su quella famiglia dopo che la bambina riferì alle sue amiche che in casa non si trovava bene perché i genitori la picchiavano. Questa voce arrivò alle insegnanti della scuola elementare, che allertarono i servizi sociali, dai quali scattò una segnalazione nel giugno 2021. Venne avviata l’inchiesta, nel corso della quale furono sentiti sia la minorenne sia i genitori: di primo acchito emerse un contesto positivo e, in contemporanea, sorsero i primi dubbi sui maltrattamenti.

Poi è stata la stessa ragazzina, costituita parte civile, ad ammettere di aver raccontato quei fatti nel tentativo di richiamare l’attenzione degli altri dopo aver litigato con un’amica. L’avvocato Tirelli ha prodotto alcuni documenti. Tra questi, una relazione del tribunale dei Minori di Bologna: a seguito di accertamenti, era stato rilevato che quei racconti della bambina erano frutto di fantasia. E un decreto di archiviazione del procedimento, emesso sempre dal giudice minorile. Alla luce di questo materiale, il pm ha concordato con la difesa nel chiedere il proscioglimento di entrambi i genitori, domanda accolta dal giudice che ha emesso una sentenza di non luogo a procedere.

Alessandra Codeluppi