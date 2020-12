Reggio Emilia, 23 dicembre 2020 - Dalla Costa d'Avorio, sulle coste dell'Africa occidentale, si sono ritrovati a Reggio dopo otto mesi. E’ la storia di una mamma e di suo figlio, di soli cinque anni, separati da un viaggio che li ha portati nella stessa nazione, ma in regioni diverse. In un periodo di distanziamento e lontananza imposti, i protagonisti di questa storia hanno ricevuto un dono di Natale senza eguali, che riflette la forza di un legame indissolubile. Lo ha annunciato per primo il sindaco Luca Vecchi, stamattina, su Facebook: «Una mamma che riabbraccia il suo bambino, disperso in un naufragio diversi mesi fa. In questo 2020 così difficile, questo abbraccio è uno dei regali di Natale più belli per tutti noi», seguito da moltissimi commenti di persone che esprimono felicità.

A rendere possibile il lieto fine, appunto, è stato il servizio sociale del Comune assieme al Tribunale per i minorenni di Bologna, la Prefettura, la cooperativa sociale l'Ovile e il tutore. Unendo gli sforzi, diverse realtà e enti hanno incrociato il cammino di tre migranti: dietro a questo abbraccio, infatti, ci sono anche la volontà di spendersi per gli altri e la tenacia di una ragazza, anche lei migrante, che si è presa cura del piccolo ivoriano nei mesi che lo hanno tenuto lontano dalla mamma. E’ proprio lei che è arrivata al pronto soccorso del Santa Maria assieme al bimbo, che non stava bene. Complice forse anche una scarsa conoscenza della nostra lingua, dopo aver cercato di presentarsi come la madre, avrebbe detto di essere la zia. Finché non ha deciso di raccontare la verità, che porta con sé i riflessi di un viaggio che molti altri migranti intraprendono tentando la fortuna: il bimbo non è suo parente, ma figlio di un'altra donna conosciuta nell’odissea verso la Tunisia, prima di dirigersi verso le coste italiane. Insieme al piccolo avrebbe voluto arrivare fino in Francia per raggiungere il padre ma, bloccata dalle circostanze che si creano quando tante persone si ritrovano su un unico mezzo di fortuna, non è riuscita a salire sullo stesso barcone del figlio. Proprio così, in un qualche modo, ha affidato il figlio a questa giovane migrante facendole promettere che non lo avrebbe abbandonato.

A Reggio, però, i due ivoriani sono arrivati senza documenti. E’ cominciato così il lungo iter di accertamenti e la conseguente nomina di un tutore, per verificare che il bambino non fosse stato abbandonato o rapito, o più semplicemente che la storia fosse vera. La giovane e il bimbo sono stati collocati in una struttura di accoglienza dai servizi sociali, mentre la madre naturale, ad agosto, è riuscita ad arrivare ad Agrigento. Le due donne sono quindi riuscite a mettersi in contatto, poi supportate anche da diversi mediatori culturali che facevano da tramite linguistico con i servizi sociali.

I dubbi sulla veridicità di questa storia sono scomparsi nel momento dell'abbraccio tra mamma e figlio: lui, subito, non voleva nemmeno parlare, ma solo essere riabbracciato. Gli operatori, oltre alla gioia percepibile al momento della scena, sono anche convinti che il giovane migrante sia stato cresciuto in un ambiente amorevole e di relazioni famigliari positive (lo confermano anche le videochiamate in cui la mamma coinvolge anche i famigliari rimasti in Costa d'Avorio). Ne sono una prova anche i suoi comportamenti: sta imparando l’italiano e, prima di rivederla, ripeteva a tutti che stava aspettando la sua mamma.

Lei, nel frattempo, è infatti riuscita ad essere ospitata in un centro di accoglienza di Reggio, dopo numerosi passaggi burocratici. La ragazza africana che li ha aiutati a ricongiungersi, invece, è in una struttura per richiedenti asilo: qui potrà cominciare il proprio ‘progetto migratorio’, o percorso personale, che aveva lasciato in sospeso proprio per mantenere la promessa fatta sul barcone. Il bimbo viene descritto come curioso, tenace e sveglio, e aspetta sicuramente di poter continuare la sua permanenza nello stesso centro di accoglienza in cui si trova la mamma. Il Tribunale dovrà esprimersi formalmente su questa possibilità, che diventa anche una speranza. La speranza che questo ‘miracolo di Natale’, come è stato definito, possa davvero concretizzarsi quando mamma e figlio potranno anche legalmente vivere sotto lo stesso tetto.