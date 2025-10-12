Mamme e lavoratrici: "Urgono scelte coraggiose"

Condivido pienamente la preoccupazione e l’allarme lanciati dalla Cisl sul tema delle madri che lasciano il lavoro, un fenomeno che riguarda anche la provincia di Reggio, come riportato nell’articolo pubblicato da Carlino. Il progetto Baby Pit Stop rappresenta una risposta concreta e, al tempo stesso, uno strumento di sensibilizzazione per la società e per le madri. È un esempio importante vedere un sindacato che sceglie di stare al fianco delle famiglie, in particolare delle donne: se ogni anno 745 lavoratrici si dimettono, e 3 su 4 lo fanno per mancanza di servizi e difficoltà di conciliazione, è evidente che trovare soluzioni efficaci non è solo importante, ma anche urgente. Si tratta di una sfida che coinvolge tutti: istituzioni, comunità e cittadini.

La lotta al calo demografico passa inevitabilmente anche attraverso l’occupazione femminile. I dati europei lo dimostrano chiaramente: nei Paesi con i più alti tassi di natalità, il tasso di occupazione femminile è altrettanto elevato. Sembra un paradosso, ma non lo è. Servono misure strutturali e durature a sostegno della natalità e delle donne, politiche che riportino al centro la famiglia. Per troppo tempo la politica ha guardato altrove: assegni unici, bonus per servizi o congedi che variano di anno in anno, non sono risposte sufficienti.

In Italia il 60% delle persone inoccupate è donna: donne che vorrebbero contribuire attivamente al Paese, ma che sono costrette a lasciare il lavoro per occuparsi di figli o familiari non autosufficienti.

In Emilia-Romagna abbiamo istituito un Intergruppo Assembleare dedicato alla questione demografica, con l’obiettivo di elaborare la prima legge regionale italiana sulla natalità e sul contrasto al calo demografico. Stiamo lavorando con esperti e tecnici per formulare proposte concrete di sostegno.

La nostra Regione ha sempre investito in modo sistematico nel welfare per la prima infanzia: cito per trasparenza 30 milioni di euro per l’abbattimento delle rette dei nidi, 15 per ridurre le liste d’attesa, 10 per i centri estivi e 3 per i centri per le famiglie, per fare qualche esempio. Risorse aumentate fin dall’inizio di questa legislatura. Ma è evidente che non basta: servono scelte ancora più coraggiose.

Tra le proposte allo studio ci sono servizi di ostetricia a domicilio per le madri dopo il parto e sistemi di screening dedicati alla salute riproduttiva delle coppie. Negli ultimi anni, infatti, le richieste di procreazione medicalmente assistita sono aumentate del 36%, a causa di un aumento dell’infertilità di coppia.

Servono inoltre congedi equi tra madre e padre: non solo per facilitare il rientro lavorativo delle donne, ma anche perché sono sempre più numerosi i padri che chiedono di trascorrere più tempo con i propri figli.

Forse è arrivato il momento di considerare la genitorialità non solo come una questione privata, ma anche collettiva. Una società senza giovani è una società senza futuro — così come lo è una società in cui le madri non possono lavorare. Per mettere al mondo un figlio serve prima di tutto un’idea di futuro possibile: un futuro condiviso, dove le famiglie non siano lasciate sole, dove esista un vero patto tra famiglie, società e istituzioni.

So bene quanto sia difficile essere madri oggi, in una società che non si ferma mai, che pretende perfezione e non concede errori. Dove siamo per forza di cose divise tra essere individui - professioniste, lavoratrici - e madri. Forse dobbiamo anche imparare a perdonarci: a non essere sempre madri perfette o lavoratrici perfette, a condividere il carico di cura anche con altri, a partire dai padri.

Quando vedo mia figlia di un anno felice anche in compagnia di altri, capisco che le sto insegnando qualcosa di prezioso: che può sentirsi sicura in un mondo dove non sono sempre accanto a lei, perché esiste una comunità che le vuole bene. Non è facile né scontato, ma serve un cambio di passo a tutti i livelli perché non possiamo più permetterci che le donne debbano continuare a scegliere tra lavoro e famiglia.

Credo che il progetto Baby Pit Stop vada in questa direzione: un piccolo grande passo verso una società più attenta, inclusiva e solidale.

(*) consigliera regionale Pd