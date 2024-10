Mammi inaugura la sua campagna

Alessio Mammi dà il via ufficiale il via alla sua campagna elettorale. Ieri al Jigger di via San Carlo si è tenuto il brindisi inaugurale a sostegno dell’assessore regionale all’agricoltura, candidato al consiglio regionale per il Pd nella provincia di Reggio. Presente Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione che ha voluto Mammi nel suo esecutivo, oltre al sindaco di Reggio Marco Massari e il presidente della Provincia Giorgio Zanni, oltre a diversi assessori e amministratori del comune capoluogo e rappresentanti cittadini del Partito Democratico.

Mammi ha ripercorso la propria esperienza politica e si è soffermato sui temi al centro della campagna: sanità, lavoro, ambiente, scuola, giovani e formazione e agricoltura.