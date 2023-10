Managerialità femminile, ricerca in 50 aziende

Prende il via un nuovo progetto sulla managerialità femminile per lo sviluppo di modelli di governance nelle imprese italiane. L’iniziativa è realizzata da Fondirigenti con il contributo di Federmanager e Confindustria Emilia-Romagna, Formindustria, insieme a Nomesis, Cis Unindustria, Forpin, Cisita Parma, Nuova Didactica, Fondazione Aldini Valeriani, Assoform Romagna e Il Sestante Romagna in qualità di partners progettuali. Si tratta di una ricerca articolata in più fasi e prevede il coinvolgimento di 50 aziende e 60 tra dirigenti, imprenditori e manager che operano in imprese di diverse dimensioni, settori merceologici, filiere e diverse realtà territoriali della regione. La ricerca vuole individuare gli indicatori che evidenziano dinamiche favorevoli o bloccanti la costruzione di un contesto aziendale women friendly e definire un modello di assessment aziendale, partendo dall’analisi di best practices europei e nazionali.