Manca il latte, chiude il caseificio: "La politica non si interessa a noi"

Effetto domino sui caseifici dell’Appennino: chiude anche la storica Latteria Sociale di Carnola di Castelnovo Monti, una reazione a catena dovuta al calo dei conferenti di latte e ai costi insostenibili di lavorazione del Parmigiano Reggiano nonostante il mercato positivo.

Ieri è stato l’ultimo giorno di apertura alle vendite. La Latteria, posto sotto la Pietra di Bismantova, era nata nel 1952: 73 anni di vita.

Giornata triste per Marco Giansoldati, presidente da 23 anni: "Questo è dovuto al cambio generazionale, alle difficoltà di proseguire le attività realizzate dai nostri nonni con tanti sacrifici quando l’agricoltura in montagna era considerata un’attività primaria. Adesso è cambiato tutto, anche la politica non si interessa degli agricoltori lasciati allo sbando, ognuno va per conto suo e anche i caseifici nati per grosse lavorazioni, oggi lavorano sotto costo per mancanza di latte. Il Caseificio del Parco di Ramiseto, che prima produceva Parmigiano Reggiano di montagna, per continuare l’attività ha dovuto cedere la struttura alle modenese Quattro Madonne, che raccoglie latte anche in pianura e addio al marchio di montagna. Oggi è anche difficile trovare casari appassionati del mestiere e anche gli operai sono un problema e costano molto. Per cui o l’impianto caseario lavora a pieno ritmo altrimenti si lavora in perdita. Il caseificio di Carnola era arrivato a fare 27/28 forme al giorno, ultimamente facevamo solo 8/9 forme".

Questo è accaduto, come ad altri caseifici, perché i soci conferitori hanno fatto altre scelte, magari cedendo il latte a commercianti per prendere soldi subito senza aspettare il risultato. Con la chiusura della Latteria di Carnola, Castelnovo Monti perde un punto di riferimento importante.

Il caseificio di Carnola era ed è un luogo in cui si respira aria di montagna, di prati, a volte anche l’odore del vicino allevamento suinicolo: una filiera che sapeva di genuinità e passione.

In particolare, era molto conosciuta la rinomata vendita, apprezzata dai visitatori della Pietra di Bismantova: turismo e gastronomia, un turismo e riformaggio.

"Il nostro Parmigiano Reggiano è conosciuto in tutto il mondo – afferma il cassiere Davide Ferri – ma purtroppo sono pochi i caseifici gestiti in forma cooperativa che hanno trasmesso da generazione in generazione l’arte della produzione del Parmigiano Reggiano".

I soci della latteria di Carnola hanno affidato al web una sorta di lettera di commiato: "A tutti quelli che conoscono la latteria sociale di Carnola o che ne hanno sentito parlare. Vi informiamo che oggi, 31 agosto, sarà il nostro ultimo giorno di vita. Dopo settant’anni di attività siamo arrivati alla fine. Ormai i soci si contano sulle dita di una mano e le spese per poter continuare non sono più sostenibili. Un’altra latteria che si aggiunge alla lunga lista di quelle che hanno chiuso. Nate in tante nel dopoguerra hanno fatto la fortuna dei nostri nonni, prima dei nostri genitori e poi anche la nostra che siamo qui a parlarne. Conferiamo il latte in una più grande, così da poter portare avanti le nostre famiglie e aziende. Cosa volete che vi diciamo: un saluto a tutti quanti, ai nostri vecchi soci, a chi ha lavorato con noi, casari, garzoni, commesse e tutti coloro che sono stati nostri clienti. Grazie, ste ben".

